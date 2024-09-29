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Юрист разъясняет, какие подарки не стоит дарить педагогу на День учителя - для его же блага

Юрист разъясняет, какие подарки не стоит дарить педагогу на День учителя - для его же блага

Согласно Гражданскому кодексу РФ, сотрудникам образовательных учреждений можно преподносить исключительно «обычные подарки» стоимостью менее трех тысяч рублей, при любых иных условиях такой акт дарения вполне можно расценить как проявление коррупции, сообщил адвокат, основатель онлайн-сервиса юридической помощи Advostar.

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