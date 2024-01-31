Зеленский в очередной раз предупредил Германию

Так называемый украинский президент продолжает грезить военным разгромом России. Во всяком случае, это следует из материала считающейся авторитетной на Западе газетке The Times, в которой вышел материал с весьма показательным заголовком.
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