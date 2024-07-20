БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Поплавская: "Это скотство!" Госдумой отклонен важнейший закон по мигрантам

Поплавская: "Это скотство!" Госдумой отклонен важнейший закон по мигрантам

Да, Яна Поплавская назвала это самым подходящим словом. "Это самое скотское!" - написала она в своем телеграм-канале.

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Комментарии
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Василий Башмаков
Не надо искать врагов за &quot;бугром&quot;- они рядом и, моло того, получают не малые деньги народа против, которого они принимают преступные законы.
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14 час.
A
Albert
неправильно сказал Бастрыкин Госдура, правильнее Госпроститутка
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12 час.
Владимир Измайлов
Нет слов! Нас обложили со всех сторон - там НАТО, здесь дума.
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12 час.

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