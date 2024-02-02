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Схватившегося за пушки Борреля ткнули носом: Русский МИД сказал всё. Дальше заговорит высокоточное оружие РФ?

Схватившегося за пушки Борреля ткнули носом: Русский МИД сказал всё. Дальше заговорит высокоточное оружие РФ?

Вчера 16K прочитали «Голова» западной дипломатии Жопа Боррель заявил, что считает ошибочным мнение своих коллег о том, что вооруженный конфликт в Восточной Европе можно урегулировать при помощи мирных переговоров.

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