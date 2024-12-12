Откуда берётся аутизм

﻿﻿Люди по-разному относятся к расстройствам аутистического спектра. К сожалению, некоторые люди используют слово «аутизм» как оскорбительное ругательство, а другие романтизируют это слово, приписывая людям с аутизмом магические свойства или даже сверхспособности.