Военное обозрение

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Зеленский по-прежнему лжёт украинцам, заявляя о «продолжении боёв за Соледар»

Зеленский по-прежнему лжёт украинцам, заявляя о «продолжении боёв за Соледар»

Несмотря на признания украинских военных о потере контроля над городом, президент Украины Владимир Зеленский по-прежнему цинично водит за нос свой народ, утверждая о «продолжении ожесточённых боёв» за Соледар.

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