«Нет разделения гражданской и военной медицины. Есть долг перед Родиной»

Длительные боевые действия, в которых участвует огромное количество военнослужащих различного возраста, а также большие прифронтовые территории, где остается гражданское население, ставит массу задач в медицинском обеспечении.
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