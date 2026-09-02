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Путин назвал главный вызов в зоне СВО и рассказал о попытке прорыва БПЛА к столицам

Путин назвал главный вызов в зоне СВО и рассказал о попытке прорыва БПЛА к столицам

Президент России Владимир Путин заявил, что главным вызовом в зоне СВО являются беспилотники, причём не только воздушные.

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