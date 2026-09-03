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Газета.ру

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SB: правило о восьми стаканах воды в день не имеет научного подтверждения

SB: правило о восьми стаканах воды в день не имеет научного подтверждения

Популярный совет выпивать восемь стаканов воды в день не имеет научного подтверждения — не существует конкретных исследований, которые подтверждали бы необходимость такой нормы.

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