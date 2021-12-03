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Аналитик Ионицэ: Молдавия вновь задолжает «Газпрому» за транзит топлива

Аналитик Ионицэ: Молдавия вновь задолжает «Газпрому» за транзит топлива

Молдавии предстоит погасить задолженность перед «Газпромом» уже в декабре этого года. Однако источник средств до сих пор не найден, сообщил экономический аналитик, эксперт Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Вячеслав Ионицэ.

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