Аналитик Ионицэ: Молдавия вновь задолжает «Газпрому» за транзит топлива

Молдавии предстоит погасить задолженность перед «Газпромом» уже в декабре этого года. Однако источник средств до сих пор не найден, сообщил экономический аналитик, эксперт Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Вячеслав Ионицэ.