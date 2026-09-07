UBS Calls Brazil Election "Extremely Close" - Bolsonaro Win Would Cement LatAm's Political Shift Socialist Brazilian President Luiz Inácio Lula da Silva's polling lead over right-wing Senator Flávio Bolsonaro has eroded in recent weeks, leaving both statistically tied in UBS' latest runoff polling average.
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