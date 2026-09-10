Россияне покупают меньше лекарств, тратя на них больше денег

В 2025 году российский фармацевтический рынок продемонстрировал рост в денежном выражении, при этом количество проданных упаковок лекарств сократилось.
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