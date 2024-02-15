В Красноярском крае вынесли приговор за гибель 8-летней девочки в яме

Жителя села Новобирюлюсы признали виновным в причинении смерти по неосторожности.Суд в Красноярском крае вынес обвинительный приговор 51-летнему жителю села Новобирюлюсы после гибели 8-летней девочки в яме на его участке.
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