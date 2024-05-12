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Наташу Королёву вырезали. Киркорова зачистили? Что происходит на ТВ в России

Наташу Королёву вырезали. Киркорова зачистили? Что происходит на ТВ в России

Неужели и правда дело сдвинулось с мёртвой точки, и российское телевидение стало очищаться от артистов, запятнавших себя? Или же мы имеем дело с банальной чередой совпадений? Давайте разберёмся.

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