Депутат Леонов: с 1 октября стоматологи должны делать анестезию при любой боли

По новым правилам стоматологов в России обяжут применять анестезию во время лечения, независимо от степени болевых ощущений.
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