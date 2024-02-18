Поля битвы 2024: Ближний Восток остаётся «пороховым погребом» Евразии

В то время как в системном отношении угроза мировой стабильности во все большей степени исходит из внутреннего положения в США, самой горячей точкой на планете с точки зрения возникновения крупномасштабной войны остается Ближний Восток.
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