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Новый канал длиной в 134,2 км соединил в Китае внутренние воды и море

Новый канал длиной в 134,2 км соединил в Китае внутренние воды и море

В среду Китай официально открыл для судоходства канал Пинлу, который стал новыми морскими воротами для юго-западной части страны и обеспечил более короткий путь в Юго-Восточную Азию, что способствует углублению торговых связей Пекина с этим регионом.

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