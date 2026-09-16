Новый канал длиной в 134,2 км соединил в Китае внутренние воды и море

В среду Китай официально открыл для судоходства канал Пинлу, который стал новыми морскими воротами для юго-западной части страны и обеспечил более короткий путь в Юго-Восточную Азию, что способствует углублению торговых связей Пекина с этим регионом.
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