В народном календаре сегодня Сергей Зимний, все приметы – про самое суровое время года, хотя в нашем городе, кажется, намечается отсрочка.
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В народном календаре сегодня Сергей Зимний, все приметы – про самое суровое время года, хотя в нашем городе, кажется, намечается отсрочка.