Лето с пользой: в парках Петербурга стартуют открытые занятия по спорту

Ежегодно летний сезон в Северной столице становится многогранным в плане занятий спортом. Одна из возможностей – посвятить время своему здоровью, занимаясь на свежем воздухе Уже сегодня в городе стартовали несколько направлений, занятия по которым петербуржцы и гости города могут посещать абсолютно бесплатно в городских парках.
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