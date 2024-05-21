Лето с пользой: в парках Петербурга стартуют открытые занятия по спорту

Ежегодно летний сезон в Северной столице становится многогранным в плане занятий спортом. Одна из возможностей – посвятить время своему здоровью, занимаясь на свежем воздухе Уже сегодня в городе стартовали несколько направлений, занятия по которым петербуржцы и гости города могут посещать абсолютно бесплатно в городских парках.