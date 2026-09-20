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ФедералПресс

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Лантратова рассказала о поиске российских бойцов в теневом плену

Лантратова рассказала о поиске российских бойцов в теневом плену

МОСКВА, 20 сентября, ФедералПресс. Россия продолжает искать военнослужащих, которые, по данным российской стороны, могут находиться на Украине в так называемом теневом плену.

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