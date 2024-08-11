Виктор Кутырь: ВСУ пытаются наступать в Курской области, чтобы решить для Киева четыре задачи

Лев Добрый

Президенту Путину надо разобраться с предателем Лукой, это из-за него наркоман направил на Курск террористов, которые были на границе с Беларусью! После отвода Белорусских войск от границы, наркоман сразу же оказался в дамках в Курской области!🤠😱👈⚔️