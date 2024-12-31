Black Myth: Wukong стала лучшей игрой года по версии пользователей Steam — итоги The 2024 Ste...

Black Myth: Wukong стала лучшей игрой года по версии пользователей Steam — итоги The 2024 Steam AwardsКак и было обещано, 31 декабря в 21:00 по московскому времени вслед за окончанием голосования за финалистов премии Steam 2024 (The 2024 Steam Awards) стали известны её лауреаты.
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