«Лоб-сити» так и не стали первой командой Лос-Анджелеса. История «Клипперс» 2010-х

ЭТО ПРОДОЛЖЕНИЕ, ПРОЧИТАТЬ ПЕРВУЮ ЧАСТЬ МОЖНО, ПЕРЕЙДЯ ПО ССЫЛКЕ Глава третья, в которой мы знакомимся с выражением «баскетбольные причины», а Стерн дарит «Парусникам» неожиданный подарок По окончании сезона-2010/2011 со звездным будущим Гриффина все уже было понятно.