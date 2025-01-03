«Лоб-сити» так и не стали первой командой Лос-Анджелеса. История «Клипперс» 2010-х

ЭТО ПРОДОЛЖЕНИЕ, ПРОЧИТАТЬ ПЕРВУЮ ЧАСТЬ МОЖНО, ПЕРЕЙДЯ ПО ССЫЛКЕ Глава третья, в которой мы знакомимся с выражением «баскетбольные причины», а Стерн дарит «Парусникам» неожиданный подарок По окончании сезона-2010/2011 со звездным будущим Гриффина все уже было понятно.
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