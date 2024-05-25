Легенда "Спартака" Аленичев: ничего не могу сказать о Станковиче-тренере

Бывший полузащитник и тренер московского "Спартака" Дмитрий Аленичев оценил назначение Деяна Станковича на пост главного тренера красно-белых, отметив, что он заслуживает уважения как футболист, передает "Чемпионат".
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