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Русская весна

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Минобороны показало, как ВС РФ топят флот ВСУ в порту Черноморска (ВИДЕО)

Минобороны показало, как ВС РФ топят флот ВСУ в порту Черноморска (ВИДЕО)

Министерство обороны России опубликовало кадры объективного контроля, которые стали настоящим приговором для морской логистики киевского режима.

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Комментарии
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Россиянин
Давно надо было. А то вся та &quot;Зерновая сделка&quot; просто камуфляж.
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