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На реке Мезень снова повышается уровень воды

На реке Мезень снова повышается уровень воды

Из-за внезапного повышения температуры воздуха на реке Мезень начался подъём уровня воды. На участке от гидропоста Пустыня до гидропоста Малонисогорская (протяжённость 390-186 километров от устья реки) уровень воды поднялся на 4-34 сантиметра в сутки.

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