Милохин вернулся в Россию, а Шепелев признается в любви к Зеленскому

Юрий Кот Не сказать, что в этой новости что-то особенно удивляет. Караван возвращенцев только начинает свой путь — всеми правдами и неправдами, порой через самые труднодоступные места испуганные патриоты будут стремиться обратно, к источнику.
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