Возобновлено движение автомобилей по Крымскому мосту

Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено. Об этом 16 августа сообщили в оперштабе.«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», ― сказано в сообщении, опубликованном в 07:13 мск в Telegram-канале.
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