Челябинские чиновники защитили цыган, депутат - народ. Русских людей опять унизили?

ВХ

Валерий Хальзев

Да ничего не изменится!!!! Ничего. Просто власть в регионе надо менять ПОЛНОСТЬЮ!!!! Нынешняя куплена с потрохами.Это видно по одному моменту-...в Коркино планируется провести заседание комиссии по противодействию экстремизму из-за беспорядков, вызванных убийством женщины - водителя такси... Честное слово-власти дождутся. И не поможет высокий процент поддержки гражданами Президента.