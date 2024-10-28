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  • виктор сапожков
    Доводят народ, скоро вся Россия возмется за вилы, сколько можно терпеть?Челябинские чинов...
  • Писарчук Дмитрий
    Против русских УК РФ, против диаспор - договорняк. Ещё на запад киваем мол двойные стандарты.Челябинские чинов...
  • Валерий Хальзев
    Да ничего не изменится!!!! Ничего. Просто власть в регионе надо менять ПОЛНОСТЬЮ!!!! Нынешняя куплена с потрохами.Это...Челябинские чинов...

Челябинские чиновники защитили цыган, депутат - народ. Русских людей опять унизили?

Челябинские чиновники защитили цыган, депутат - народ. Русских людей опять унизили?

После народного схода в Челябинской области власти решили бороться с экстремизмом - проблема, оказывается, не в диаспоре, а в людях, которые устали терпеть выходки соседей.

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Комментарии
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ВХ
Валерий Хальзев
Да ничего не изменится!!!! Ничего. Просто власть в регионе надо менять ПОЛНОСТЬЮ!!!! Нынешняя куплена с потрохами.Это видно по одному моменту-...в Коркино планируется провести заседание комиссии по противодействию экстремизму из-за беспорядков, вызванных убийством женщины - водителя такси... Честное слово-власти дождутся. И не поможет высокий процент поддержки гражданами  Президента.
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11 мин.
Писарчук Дмитрий
Против русских УК РФ, против диаспор - договорняк. Ещё на запад киваем мол двойные стандарты.
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5 мин.
виктор сапожков
Доводят народ, скоро вся Россия возмется за вилы, сколько можно терпеть?
Ответить
1 мин.

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