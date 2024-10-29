В калужском Козельске выявили «сатанинский клуб»

Жители Козельска пожаловались на действующий в городе развлекательный клуб, который будто бы проводит вечеринки с псевдорелигиозной символикойЖители Козельска пожаловались на действующий в городе развлекательный клуб, который будто бы проводит вечеринки с псевдорелигиозной символикой.
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