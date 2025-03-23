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Царьград

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Дирижёра шоу "Голос" экстренно госпитализировали и прооперировали

Дирижёра шоу "Голос" экстренно госпитализировали и прооперировали

Дирижёра шоу "Голос", народного артиста Сергея Жилина экстренно госпитализировали.Его госпитализировали в Москве из-за сильной боли в брюшной полости и оперируют.

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