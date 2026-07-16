Эндокринолог Казачкова рассказала о пользе и вреде костного бульона

Костный бульон пользуется популярностью среди сторонников здорового образа жизни. В интервью радио Sputnik врач-эндокринолог Екатерина Казачкова рассказала, в чем заключается польза и вред этого продукта.
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