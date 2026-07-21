В Республике Татарстан местный житель обвиняется в убийстве пожилой родственницы

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела в отношении неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности 29-летнего жителя города Казани, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.
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