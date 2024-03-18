Захарова посоветовала главе Минобороны Британии искать исчезнувшую Кейт Миддлтон: "Ищите, Шаппс"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила министру обороны Великобритании Гранту Шаппсу заняться поисками принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, а не комментировать выборы в России и украинский вопрос.
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