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Царьград

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Захарова посоветовала главе Минобороны Британии искать исчезнувшую Кейт Миддлтон: "Ищите, Шаппс"

Захарова посоветовала главе Минобороны Британии искать исчезнувшую Кейт Миддлтон: "Ищите, Шаппс"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила министру обороны Великобритании Гранту Шаппсу заняться поисками принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, а не комментировать выборы в России и украинский вопрос.

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