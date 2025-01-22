У части прошедших скрининг в Карелии мужчин нашли опасные патологии

Онкология и туберкулез: кого направили на дообследование в Карелии, выявив угрозы на ранней стадии С начала текущего года уже 29 жителей Карелии прошли обследование в рамках программы скрининга мужского здоровья.
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