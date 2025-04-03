Координация усилий. Как Барнаул планирует провести ремонт без неудобств для жителей

В мэрии состоялось совещание по синхронизации работ между ресурсоснабжающими организациями, дорожными службами и МУП "Горэлектротранс" Лето в Барнауле – это время не только для отдыха, но и активных городских ремонтов.
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