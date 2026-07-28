Боярская нежно обратилась к имениннику Матвееву: у пары двойной праздник

28 июля в семье звездной пары особенный день. Лиза и Максим отмечают сразу два важных праздника. Елизавета Боярская и Максим Матвеев по праву считаются одной из самых крепких и гармоничных пар в российском шоу-бизнесе.
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