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Мода и Шоу-бизнес

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Боярская нежно обратилась к имениннику Матвееву: у пары двойной праздник

Боярская нежно обратилась к имениннику Матвееву: у пары двойной праздник

28 июля в семье звездной пары особенный день. Лиза и Максим отмечают сразу два важных праздника. Елизавета Боярская и Максим Матвеев по праву считаются одной из самых крепких и гармоничных пар в российском шоу-бизнесе.

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