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Парадокс СССР: почему в стране был дефицит бензина при его избытке

СССР был мощной нефтяной державой, а личных автомобилей было совсем немного. При этом даже в кинофильмах прошлых лет порой показывали, как шоферяги с автокомбинатов сливают ненужный им бензин куда-то в овраг или в речку.

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