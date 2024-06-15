Белоусов сделал заявление уже ставшее сенсацией

Ирина Черных

"Вы думаете, я буду кормить этих выродков? Они и так уже наворовались, что разгребать нам придется не один десяток лет. Мы до сих пор не можем понять, куда все эти деньги утекали много лет. А сейчас они хотят остаться на своих должностях и продолжать дальше получать выгоду от государства. Этого не будет." К сожалению, по тупости и безответственности, а также непреодолимой жадности и алчности, вороватые чинуши остаются при своих креслах. Тем хуже для них!