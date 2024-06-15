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Белоусов сделал заявление уже ставшее сенсацией

Белоусов сделал заявление уже ставшее сенсацией

Последнее время в сети появилось много информации о том, с каким рвением новый министр обороны Андрей Белоусов взялся за зачистку авгиев конюшен доставшихся ему от его предшественника.

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Комментарии
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Ирина Черных
&quot;Вы думаете, я буду кормить этих выродков? Они и так уже наворовались, что разгребать нам придется не один десяток лет. Мы до сих пор не можем понять, куда все эти деньги утекали много лет. А сейчас они хотят остаться на своих должностях и продолжать дальше получать выгоду от государства. Этого не будет.&quot;                     К сожалению, по тупости и безответственности, а также непреодолимой жадности и алчности, вороватые чинуши остаются при своих креслах. Тем хуже для них!
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1 час.
ninikooo Митусова
По жадной до неприличия « незаменимой мадам Голиковой» давно плачет не одна статья УК РФ с конфискацией всего украденного, исчисляемого в миллиардах рублей и самого сурового наказания. Пора им с мадам Васильевой « писать стишки» где-нибудь в лагере на Суровом Севере, главное не дать ей уйти « по собственному желанию», а проверить всех родственников и знакомых до 10-го колена- там хватит денег на многие нужды страны.
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1 час.
valentina sergeeva
Теперь Белоусова охранять как следует нужно. Все эти хапуги ему не простят, что оторвал от кормушки.
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37 мин.

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