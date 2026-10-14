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Пятый канал

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Казнь в прямом эфире под вопросом: что заставило Трампа усомниться

Казнь в прямом эфире под вопросом: что заставило Трампа усомниться

CNN выяснила, почему Дональд Трамп сомневается в прямой трансляции казни военного. Президент США засомневался в трансляции казни военного в прямом эфире — но совсем не по той причине, о которой можно было подумать.

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