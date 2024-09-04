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Экзотика со смыслом. Какие сигналы подаёт визит Владимира Путина в Монголию

Экзотика со смыслом. Какие сигналы подаёт визит Владимира Путина в Монголию

Факты известные, но не грех их и напомнить. Вообще-то  это   факты  известные,   но  в  день    визита   нашего   Верховного   в Монголию,  не  грех  их  и напомнить: ***Кстати!   Визит    Верховного   в  Монголию приурочен     к   85-й  годовщине   победы  на реке   Халхин-Гол:Именно   за  Халхин-Гол  Г.

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