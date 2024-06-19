Владимир Шабанов спас жизни товарищей и обеспечил победу в бою с ВСУ

Смелость, решительность и высочайший профессионализм гвардии майора Владимира Шабанова, с риском для жизни добывшего ценные разведданные, позволили сохранить жизни боевых товарищей и одержать победу в бою с украинскими неонацистами, 19 июня сообщила пресс-служба Минобороны РФ.