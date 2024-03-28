«Сошел с ума»: отношения Нетаньяху с Америкой разнесли в пух и прах

Вчера 1,8K прочитали Отношение премьер-министра Израиля к администрации Байдена, из-за которого США в понедельник отказались наложить вето на резолюцию о прекращении огня в Совете безопасности ООН, было встречено резкой критикой израильских комментаторов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии