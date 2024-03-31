Продолжаются работы по предотвращению паводка в Конаковском округе

Конаковский муниципальный округ активно ведет работы, направленные на противопаводковую защиту. Алексей Пляскин, руководитель округа, провел инспекцию в посёлке Новозавидовский, акцентируя внимание на критических точках и улицах, нуждающихся в предотвращении затоплений.
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