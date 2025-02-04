Рогов рассказал о повергнутых в уныние летчиках ВСУ

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались повергнуты в уныние из-за сбитого истребителя Су-27. Об этом рассказал председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, передает РИА Новости.
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