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Белгородских школьников на фоне обстрелов отправят в более безопасные регионы страны (ВИДЕО)

Белгородских школьников на фоне обстрелов отправят в более безопасные регионы страны (ВИДЕО)

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что власти четырех регионов — Воронежской, Калужской, Тамбовской и Ярославской областей — согласились принять белгородских школьников в детские лагеря на фоне атак на Белгород и область.

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