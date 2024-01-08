Белгородских школьников на фоне обстрелов отправят в более безопасные регионы страны (ВИДЕО)

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что власти четырех регионов — Воронежской, Калужской, Тамбовской и Ярославской областей — согласились принять белгородских школьников в детские лагеря на фоне атак на Белгород и область.
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