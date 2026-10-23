В здании художественной школе № 1 города Иркутска заменили полы и конструкции перекрытий, установили современную автоматическую пожарную сигнализацию, провели косметический ремонт мастерских и коридора.
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