СТАРЫЕ СКАЗКИ О ГЛАВНОМ

Петр Паринов В России более 30 лет капитализм, поэтому власть обслуживает в первую очередь интересы крупного капитала и олигархов, выполняет все их хотелки, а не интересы страны и ее народов... Олигархи до сих пор возят свои грузы через Украину в гейевропу, поэтому до сих пор не разрушена инфраструктура портов, ж/д тоннели, мосты на Украине. Ну а то, что через эти порты, ж/д мосты, тоннели завозят оружие и боеприпасы на Украину, которыми убивают наших бойцов на фронте и мирных в тылу, олигархам на это насрать, главное для них бабло заработать, ведь их детки уже за границей наслаждаются безбедной жизнью... Типа ничего личного, только бизнес... И то, что тоннели, мосты и прочую транспортную инфраструктуру трудно или нельзя разрушить, это все бла-бла-бла... Просто нужна политическая воля на этот шаг... Продажные элиты развалили СССР, теперь мечтают развалить и Россию... Ну и твари, гореть им в аду вместе с их выродками...

СК Сергей Ковалев с ростом альтернативы в лице БРИКС уже ничего у Запада не получится. в этом смысле фраза автора "либо все бывшие республики бывшего Советского Союза имеют шанс на самостоятельное существование в качестве территорий, с которых для России прямой военной угрозы нет, либо с этим их самостоятельным существованием так или иначе рано или поздно придётся заканчивать" значения не имеет, ибо ни о каком "самостоятельном существовании" речи быть не может по определению, см. о самодостаточности государств, а вариант "придется заканчивать" наступит естественным путем, когда вся т.н. самостийность закончится вместе с падающим ресурсом Запада. уже сегодня очевидны трудности кормежки лимитрофии, сроки кормежки как минимум уже ограничены, переобувание в направлении гегемона за речкой эффекта долгосрочного не дадут, см. вариант У. и? надо ли за них переживать? по-человечески надо, но современный прагматизм говорит иное - время всех вылечит.