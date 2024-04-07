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Украинская разведка попыталась откреститься от ударов по ЗАЭС

Украинская разведка попыталась откреститься от ударов по ЗАЭС

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что Киев не причастен к ударам по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которые были зафиксированы 7 апреля.

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