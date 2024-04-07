Украинская разведка попыталась откреститься от ударов по ЗАЭС

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что Киев не причастен к ударам по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которые были зафиксированы 7 апреля.
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