⚡️⚡️⚡️#МЧС выдало штормовое предупреждение В течение суток регион будут заливать мощные ливни. Параллельно возможны гроза, град и ветер до 25 м/с.
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⚡️⚡️⚡️#МЧС выдало штормовое предупреждение В течение суток регион будут заливать мощные ливни. Параллельно возможны гроза, град и ветер до 25 м/с.